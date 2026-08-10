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Bristol Myers Squibb dévoile un investissement de 2,3 milliards de dollars au Texas
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 15:16
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Le géant pharmaceutique américain a franchi une étape majeure dans son plan de rapatriement et de renforcement de sa production industrielle aux Etats-Unis. L'entreprise a annoncé un investissement de 2,3 milliards de dollars à Houston pour la construction d'un campus de fabrication multi-modal de dernière génération.

Installé sur le site de Generation Park à Houston, ce complexe industriel de près de 55 000 mètres carrés accueillera près de 500 emplois qualifiés. Conçu pour évoluer au fil des décennies, le campus se distingue par une architecture modulable et multi-modale.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme global de BMS prévoyant d'investir 40 milliards de dollars sur cinq ans aux Etats-Unis dans la R&D, les technologies et la production nationale.

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