Bristol Myers: signe un accord mondial avec BioNTech information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 15:56









(CercleFinance.com) - BioNTech et Bristol Myers Squibb annoncent un accord mondial de co-développement et co-commercialisation de BNT327, un anticorps bispécifique actuellement en phase 3 dans le cancer du poumon à petites cellules et non à petites cellules.



Un essai mondial en triple négatif est prévu d'ici fin 2025.



L'accord prévoit un paiement initial de 1,5 milliard de dollars à BioNTech, ainsi que 2 milliards de paiements fixes d'ici 2028. BioNTech pourrait percevoir jusqu'à 7,6 milliards de dollars de paiements d'étapes supplémentaires. Les coûts de développement, de fabrication et les profits seront partagés à parts égales.



Les deux partenaires visent à accélérer le développement de BNT327 comme nouvelle plateforme immuno-oncologique à fort potentiel sur les tumeurs solides difficiles à traiter.





