Bristol Myers: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Bristol Myers Squibb fait part d'un relèvement de ses objectifs pour 2025, tablant désormais sur un BPA non GAAP entre 6,70 et sept dollars, ainsi que sur des revenus de l'ordre de 45,8 à 46,8 milliards.



Au titre des trois premiers mois de l'année, le laboratoire pharmaceutique publie un BPA ajusté (non GAAP) de 1,80 dollar, à comparer à une perte de 4,40 dollars par action un an auparavant qui était liée à de lourdes charges exceptionnelles.



Ses revenus se sont contractés de 6% à 11,2 milliards de dollars (-4% à changes constants), sous le poids d'une chute de 20% des ventes de produits historiques à cause notamment de l'impact persistant de la concurrence de génériques.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 48,510 USD NYSE -2,57%