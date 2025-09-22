Bristol Myers prévoit de lancer un médicament contre la schizophrénie au Royaume-Uni à un prix équivalent à celui pratiqué aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré lundi qu'elle prévoyait de lancer son traitement contre la schizophrénie Cobenfy au Royaume-Uni en 2026 à un prix équivalent à son prix aux États-Unis.
