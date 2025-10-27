Bristol Myers présente des résultats positifs dans les maladies auto-immunes
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 11:57
Les données, présentées au congrès ACR 2025, montrent une bonne tolérance du traitement et une forte efficacité : 94% des patients n'ont plus besoin de traitement immunosuppresseur.
Les patients atteints de sclérodermie ont montré une amélioration pulmonaire et cutanée, ceux avec un lupus une forte baisse des symptômes, et ceux avec une myopathie une nette amélioration de la force musculaire.
Selon Lynelle B. Hoch, présidente de la division Cell Therapy, ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles options pour les maladies auto-immunes sévères.
Valeurs associées
|43,840 USD
|NYSE
|+0,05%
A lire aussi
-
Augmentation des ventes immobilières aux Etats-Unis, amélioration de la confiance des consommateurs européens, nomination d'un nouvelle Première ministre au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Le Fonds monétaire international (FMI) a revu ... Lire la suite
-
Population en fuite, des centaines de milliers de civils piégés, communications coupées... La situation à El-Facher suscite la plus grande inquiétude lundi, au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de la prise de cette ville clé du Darfour dans l'ouest ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer