Bristol Myers présente des résultats positifs dans les maladies auto-immunes
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 11:57

Bristol Myers Squibb annonce des résultats de phase 1 de sa thérapie cellulaire expérimentale NEX-T (BMS-986353) chez 71 patients atteints de sclérodermie, de lupus et de myopathies inflammatoires.

Les données, présentées au congrès ACR 2025, montrent une bonne tolérance du traitement et une forte efficacité : 94% des patients n'ont plus besoin de traitement immunosuppresseur.

Les patients atteints de sclérodermie ont montré une amélioration pulmonaire et cutanée, ceux avec un lupus une forte baisse des symptômes, et ceux avec une myopathie une nette amélioration de la force musculaire.

Selon Lynelle B. Hoch, présidente de la division Cell Therapy, ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles options pour les maladies auto-immunes sévères.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
43,840 USD NYSE +0,05%
