Bristol Myers évoque des données prometteuses pour son pumitamig
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 17:50
L'étude mondiale montre un taux de réponse objective confirmé de 76,3%, un contrôle de la maladie de 100% et une survie sans progression médiane de 6,8 mois, avec un profil de sécurité jugé gérable et un faible taux d'interruptions de traitement.
Ces données confirment le choix de dose pour l'essai pivot de phase 3, en cours, comparant le pumitamig à l'atezolizumab en première ligne. Le laboratoire rappelle que le produit a reçu en 2025 la désignation de médicament orphelin par la FDA.
Selon Özlem Türeci, directrice médicale et co-fondatrice de BioNTech, 'ces données représentent une étape importante pour améliorer la survie des patients atteints de tumeurs solides difficiles à traiter'.
Valeurs associées
|46,320 USD
|NYSE
|-1,73%
A lire aussi
-
JERUSALEM (Reuters) -Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a recommandé lundi aux habitants de la ville de Gaza de quitter immédiatement la zone, quelques heures après qu'Israël a annoncé l'intensification des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne. ... Lire la suite
-
Népal: la police ouvre le feu sur une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux: 17 morts et 400 blessés
La police népalaise a ouvert le feu lundi dans la capitale Katmandou sur des manifestants qui dénonçaient le blocage des réseaux sociaux et la corruption, selon des journalistes de l'AFP et des témoins, faisant au moins 17 morts et plus de 400 blessés. La semaine ... Lire la suite
-
MADRID (Reuters) -L'Espagne va accentuer la pression sur Israël en interdisant aux navires et aux avions transportant des armes à destination de l'Etat hébreu de faire escale dans les ports espagnols ou d'entrer dans son espace aérien en raison de l'offensive militaire ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Capgemini, Thales et Thales Alenia Space annoncent avoir été sélectionnés par le CNES, dans le cadre d'un appel à projets lancé pour le compte de l'État au titre du programme ' France 2030 '. Ce programme a pour objet de mettre en oeuvre une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer