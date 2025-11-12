 Aller au contenu principal
Bristol Myers et SCRI renforcent leur partenariat pour accélérer les essais cliniques en oncologie
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 15:50

Bristol Myers Squibb annonce l'élargissement de sa collaboration stratégique avec le Sarah Cannon Research Institute (SCRI), afin d'accélérer le développement de nouvelles thérapies contre le cancer et d'élargir l'accès aux essais cliniques aux États-Unis.

Le partenariat s'appuie sur Accelero, le modèle de livraison d'essais cliniques de nouvelle génération de SCRI, qui rationalise les opérations et réduit les délais d'exécution. Cette approche vise à rapprocher la recherche des patients au sein du vaste réseau communautaire de plus de 200 sites et 1300 médecins.

Selon Mokash Sharma, vice-président senior de Bristol Myers Squibb, cette collaboration 'associe innovation scientifique et opérationnelle pour améliorer l'accès équitable à la recherche clinique'.

Dans la phase initiale, le partenariat a permis de réduire de 45% les délais de démarrage sur huit essais cliniques, confirmant l'efficacité du modèle Accelero. Dee Anna Smith, directrice générale de SCRI, souligne que cette alliance 'accélère la mise à disposition de traitements prometteurs au plus près des patients'.

