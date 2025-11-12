Bristol Myers et SCRI renforcent leur partenariat pour accélérer les essais cliniques en oncologie
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 15:50
Le partenariat s'appuie sur Accelero, le modèle de livraison d'essais cliniques de nouvelle génération de SCRI, qui rationalise les opérations et réduit les délais d'exécution. Cette approche vise à rapprocher la recherche des patients au sein du vaste réseau communautaire de plus de 200 sites et 1300 médecins.
Selon Mokash Sharma, vice-président senior de Bristol Myers Squibb, cette collaboration 'associe innovation scientifique et opérationnelle pour améliorer l'accès équitable à la recherche clinique'.
Dans la phase initiale, le partenariat a permis de réduire de 45% les délais de démarrage sur huit essais cliniques, confirmant l'efficacité du modèle Accelero. Dee Anna Smith, directrice générale de SCRI, souligne que cette alliance 'accélère la mise à disposition de traitements prometteurs au plus près des patients'.
Valeurs associées
|49,455 USD
|NYSE
|+1,52%
