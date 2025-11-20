Bristol Myers et Sanofi poursuivis par le Texas au sujet du Plavix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi Bristol Myers Squibb BMY.N et Sanofi

SASY.PA , accusant les fabricants de médicaments de ne pas avoir divulgué que le Plavix, utilisé pour prévenir les caillots sanguins, n'est pas efficace pour de nombreux patients.

M. Paxton a déclaré jeudi que l'absence de divulgation avait conduit à prescrire aux patients un médicament "substantiellement inadéquat ou inapproprié", en violation de la loi sur la prévention des fraudes dans le cadre du programme de soins de santé du Texas (Texas Health Care Program Fraud Prevention Act).