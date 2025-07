Bristol Myers: essai décevant pour Reblozyl, l'espoir reste permis information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 15:06









Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase 3 évaluant Reblozyl (luspatercept-aamt) en association avec un traitement concomitant par inhibiteur de la Janus kinase (JAKi) chez des patients adultes atteints d'anémie associée à une myélofibrose et recevant des transfusions de globules rouges (GR) n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir l'indépendance transfusionnelle des GR, sur une période consécutive de 12 semaines, à compter des 24 premières semaines de traitement, comparativement au placebo (p = 0,0674).



Néanmoins, des améliorations cliniquement significatives ont été observées sur plusieurs critères secondaires, notamment la réduction de la charge transfusionnelle et l'élévation du taux d'hémoglobine.



'Il est prometteur de constater que Reblozyl a entraîné une amélioration cliniquement significative de l'anémie chez les patients atteints de myélofibrose, chez qui la dépendance aux transfusions augmente souvent avec le temps ', a déclaré Anne Kerber, vice-présidente principale, responsable du développement, hématologie, oncologie et thérapie cellulaire chez Bristol Myers Squibb.



Le laboratoire indique rester condiant quant à la capacité de Reblozyl à améliorer l'état de santé des patients atteints d'anémie associée à la myélofibrose. 'Nous pensons que l'ensemble de ces résultats, notamment une amélioration significative de la charge transfusionnelle et des taux d'hémoglobine, étaye la possibilité de répondre à un besoin non satisfait chez les patients disposant de peu d'options thérapeutiques', souligne Bristol Myers.



La société est encouragée par les résultats cliniquement significatifs de l'étude et discutera avec la FDA et l'EMA du dépôt des demandes d'autorisation de mise sur le marché.









