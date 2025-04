Bristol Myers: essai de ph.III non concluant pour Camzyos information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait savoir que son essai de phase 3 évaluant le Camzyos (mavacamten) pour le traitement de patients adultes atteints de cardiomyopathie hypertrophique non obstructive n'avait pas atteint ses deux critères principaux d'évaluation.



Selon le Dr Milind Desai, directeur du Centre HCM de la Cleveland Clinic, l'essai montre ainsi qu'il est nécessaire de repenser les approches thérapeutiques pour la forme non obstructive de la maladie.



' Bien que ces résultats soient décevants, l'essai apporte une contribution significative à la compréhension de la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, une maladie pour laquelle il existe encore un besoin important de nouvelles options thérapeutiques ', a ajouté le Dr Roland Chen, vice-président principal du développement pharmaceutique en immunologie et cardiologie chez Bristol Myers Squibb.



La laboratoire indique qu'il collaborera avec les principaux investigateurs afin de partager les résultats détaillés avec la communauté scientifique au cours des prochains mois.







