Bristol Myers en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action Bristol-Myers Squibb BMY.N progresse de 2,2 % à 61,94 dollars avant l'ouverture du marché

** Le géant pharmaceutique relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , les portant à une fourchette comprise entre 49,75 et 50,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 49,0 à 50,0 milliards de dollars

** La société annonce un BPA ajusté de 1,35 $ au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,14 $, selon les données compilées par LSEG

** BMY affiche un chiffre d'affaires de 13,1 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 12,75 milliards de dollars

** La société table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 6,35 et 6,55 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 6,75 à 7,00 dollars par action

** À la clôture d'hier, l'action BMY affichait une hausse de 12,3 % depuis le début de l'année