Bristol Myers: données positives dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 13:43

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de résultats à six ans positifs pour l'essai de phase III CheckMate-227, évaluant Opdivo plus Yervoy dans le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



Selon le laboratoire pharmaceutique, l'association Opdivo-Yervoy a plus que triplé le taux de survie globale à six ans par rapport à la chimiothérapie chez les patients présentant une expression de PD-L1 inférieur à 1%, dans une analyse exploratoire.



Des données mises à jour seront présentées et présentées dans le programme de presse officiel de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon IASLC 2023 organisée par l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon.