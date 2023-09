Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: données positives dans la fibrose pulmonaire information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé, au cours du weekend, des résultats positifs d'une étude de phase II évaluant son antagoniste de LPA1 expérimental BMS-986278, chez des patients atteints de fibrose pulmonaire progressive.



Cette étude a en effet montré que l'administration biquotidienne de 60 mg de BMS-986278 pendant 26 semaines réduisait le taux de déclin du pourcentage de capacité vitale forcée prédite de 69% par rapport au placebo.



'L'effet du traitement s'est révélé constant avec ou sans traitement de fond et BMS-986278 a été bien toléré, avec des taux d'événements indésirables similaires au placebo et de faibles taux d'abandon', ajoute le laboratoire pharmaceutique.





