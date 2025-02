Bristol Myers: données de phase 2 positives dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que l'essai TRANSCEND FL évaluant Breyanzi chez des adultes atteints d'un lymphome non hodgkinien indolent à cellules B en rechute ou réfractaire, a atteint son critère d'évaluation principal dans la cohorte du lymphome de la zone marginale.



Cet essai de phase 2 a en effet montré un taux de réponse globale (ORR) statistiquement et cliniquement significatif. Il a aussi atteint son critère d'évaluation secondaire clé du taux de réponse complète (CRR) et aucun nouveau signal d'innocuité n'a été observé.



'Grâce à ces données, Breyanzi démontre son efficacité et son innocuité gérable dans un cinquième type de cancer, le plus grand nombre de toutes les thérapies par cellules CAR-T dirigées contre CD19', met en avant le laboratoire pharmaceutique.





