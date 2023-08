Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: des nouveaux résultats pour le HCM information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 17:38









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé de nouveaux résultats de suivi à long terme de deux études de phase 3 évaluant CAMZYOS® (mavacamten), un inhibiteur de la myosine cardiaque, premier de sa classe, chez des patients adultes atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique (HCM).



Les résultats de l'analyse cumulative à 120 semaines de la cohorte EXPLORER de l'étude MAVA-LTE ont fait l'objet d'une présentation orale lors du Congrès 2023 de la Société européenne de cardiologie (ESC).



'Les nouvelles données à long terme présentées à l'ESC étaient cohérentes avec les analyses primaires de chaque étude, soulignant encore le bénéfice que notre traitement premier de sa classe peut apporter aux patients atteints de CMH obstructive symptomatique', a déclaré Amy Sehnert, M.D., vice-président, responsable du développement clinique de la cardiomyopathie et de l'insuffisance cardiaque, Bristol Myers Squibb.



'Ces données positives renforcent l'importance clinique de ces deux essais de phase 3 qui ont mené à l'approbation de CAMZYOS aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans d'autres pays du monde. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre l'exploration du potentiel de CAMZYOS et restons déterminés à apporter notre soutien aux patients souffrant de CMH obstructive dans le monde entier.'





