Bristol Myers dépasse ses estimations de recettes trimestrielles grâce aux fortes ventes d'Opdivo

Bristol Myers Squibb BMY.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, la forte croissance de son immunothérapie anticancéreuse et de son anticoagulant Eliquis ayant aidé le fabricant de médicaments à surmonter l'impact de la concurrence des génériques pour plusieurs médicaments plus anciens.

Les actions de la société ont augmenté de 2 % dans les échanges avant bourse.

Bristol Myers a également revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année, ce qui témoigne de son optimisme quant au fait que son portefeuille de médicaments récemment lancés comblera un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars dû à l'expiration des brevets, qui ouvre la voie à la concurrence pour plusieurs des médicaments les plus vendus. Le directeur général Christopher Boerner a également poursuivi avec détermination les acquisitions et les partenariats afin d'étoffer le portefeuille de Bristol Myers.

Au troisième trimestre, Bristol Myers a enregistré un chiffre d'affaires de 12,22 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 11,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 1,63 $ par action, contre des estimations de 1,51 $ par action.

Les ventes de sa principale immunothérapie contre le cancer, Opdivo, ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,53 milliards de dollars, et la nouvelle version du médicament injectée par voie sous-cutanée a ajouté 67 millions de dollars. Ce chiffre est à comparer aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,2 milliards de dollars.

Le directeur de la commercialisation de Bristol Myers, Adam Lenkowsky, a déclaré dans une interview que la société s'attendait toujours à convertir 30 à 40 % de ses ventes d'Opdivo à la version sous-cutanée avant que le brevet du médicament n'expire.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis, que Bristol Myers partage avec Pfizer PFE.N , ont bondi de 25 % pour atteindre 3,75 milliards de dollars, contre des estimations de Wall Street de 3,4 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du "portefeuille de croissance" de la société, qui comprend Opdivo et de nouveaux produits tels que le médicament pour le cœur Camzyos, a augmenté de 18 % pour atteindre 6,9 milliards de dollars, ce qui a permis de compenser la chute de 59 % des ventes du traitement contre le cancer du sang Revlimid, son ancien médicament le plus vendu, qui sont passées à 575 millions de dollars.

Bristol Myers s'attend maintenant à des bénéfices annuels de l'ordre de 47,5 à 48 milliards de dollars, contre 46,5 à 47,5 milliards de dollars prévus précédemment.

Bristol a dû faire face à une forte baisse des revenus du Revlimid, qui a rapporté près de 13 milliards de dollars en 2021, mais seulement 5,8 milliards de dollars l'année dernière en raison de la concurrence des génériques. Certains de ses autres médicaments contre le cancer, tels que Pomalyst, Sprycel et Abraxane, sont confrontés au même problème.

L'entreprise est également sous la pression de l'administration Trump pour faire baisser les prix des médicaments. Le président Donald Trump a dévoilé ces dernières semaines des accords avec Pfizer Inc PFE.N et le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca AZN.L en vertu desquels les entreprises vendront certains médicaments à prix réduit à Medicaid, le plan de santé gouvernemental pour les personnes à faible revenu, en échange d'un allègement tarifaire.

"Nous continuons à travailler avec l'administration", a déclaré Adam Lenkowsky.