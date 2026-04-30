Bristol Myers dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce aux ventes d'anticoagulants et de médicaments anticancéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Eliquis et les nouveaux médicaments anticancéreux stimulent la croissance du chiffre d'affaires, compensant ainsi le recul des ventes des produits plus anciens

* Les ventes d'Opdivo sont inférieures aux estimations en raison de la réduction des stocks chez les grossistes

* Bristol Myers maintient ses prévisions pour 2026, met en avant l'utilisation de l'IA et ses efforts continus de réduction des coûts

(Ajout des actions au paragraphe 1, des commentaires de la conférence téléphonique aux paragraphes 9-10 et 13) par Michael Erman et Puyaan Singh

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé jeudi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à une croissance meilleure que prévu de l'anticoagulant Eliquiset des nouveaux médicaments anticancéreux, ce qui a fait grimper le cours de l'action de 4%.

Le laboratoire pharmaceutique a affiché un bénéfice ajusté de 1,58 dollar par action pour le trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes de 1,42 dollar, selon les données de LSEG. Son chiffre d'affaires de 11,49 milliards de dollars a dépassé les prévisions d'environ 10,9 milliards de dollars.

Eliquis, commercialisé en partenariat avec Pfizer PFE.N , a généré un chiffre d'affaires trimestriel de 4,14 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Adam Lenkowsky, directeur de la commercialisation, a déclaré que la demande pour cet anticoagulant restait forte, la part des nouvelles prescriptions dépassant 75%.

Lenkowsky a déclaré lors d'une interview que les bons résultats du médicament devraient soutenir la croissance plus tard dans l'année.

La croissance générée par les nouveaux médicaments anticancéreux, tels que la thérapie cellulaire Breyanzi et Camzyos, a contribué à compenser la forte baisse des ventes des produits plus anciens confrontés à la concurrence des génériques, comme le Revlimid, un traitement contre le cancer du sang qui était autrefois le produit le plus vendu.

Les ventes du portefeuille de croissance de Bristol Myers ont augmenté de 12% pour atteindre 6,23 milliards de dollars, représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires total.

Cependant, l'analyste de RBC Capital Markets , Trung Huynh, a déclaré que ces résultats supérieurs aux prévisions étaient contrebalancés par les performances mitigées de certains moteurs de croissance, tels que le médicament anticancéreux Opdivo et le traitement contre l'anémie Reblozyl.

Huynh a ajouté: "Nous pensons que les trimestres de 2026 importent moins que les catalyseurs du second semestre 2026", avec l'approbation potentielle d'un médicament anticancéreux de nouvelle génération, les résultats d'études de phase avancée sur le milvexian pour les arythmies cardiaques et le Cobenfy pour l'agitation liée à la maladie d'Alzheimer.

Bristol Myers a vendu pour 2,15 milliards de dollars de sa formulation originale d’Opdivo, soit une baisse de 5% et un résultat inférieur aux estimations de 2,33 milliards de dollars. Le directeur financier David Elkins a attribué cette baisse à la réduction des stocks par les grossistes.

"Nous continuons à surveiller si les niveaux des stocks se normaliseront d'ici la fin de l'année", a ajouté Elkins.

La société a enregistré 163 millions de dollars supplémentaires pour la version injectable par voie sous-cutanée appelée Opdivo Qvantig, lancée l'année dernière.

Bristol Myers a réaffirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 46,0 et 47,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 6,05 à 6,35 dollars, les résultats devant se situer dans la partiehaute de cette fourchette.

Le directeur général Chris Boerner a déclaré que Bristol Myers étendait l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'ensemble de la recherche et du développement afin d'accélérer l'identification de molécules médicamenteuses potentielles d'environ 50% et de réduire la durée des cycles de développement clinique de 30% à terme.

Elkins a déclaré à Reuters que les efforts de réduction des coûts en cours soutiennent les investissements dans de nouveaux médicaments et la croissance des dividendes.

Le programme de réduction des coûts de la société avait déjà permis de réaliser 1 milliard de dollars sur les 2 milliards de dollars d'économies totales prévues d'ici fin 2025. Elkins a déclaré que Bristol était en bonne voie pour atteindre l'objectif total de 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année prochaine.