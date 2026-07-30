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Bristol-Myers bat les attentes et relève ses objectifs
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 13:25
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A l'occasion de la publication de ses résultats au titre du 2e trimestre 2026, marqués par un BPA largement supérieur aux attentes du marché, Bristol-Myers Squibb fait part d'un relèvement sensible de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Ainsi, il anticipe désormais un BPA ajusté compris entre 6,75 USD et 7,00 USD, ainsi que des revenus de l'ordre de 49 MdsUSD à 50 MdsUSD pour l'exercice en cours, à comparer à des fourchettes cibles de 6,05 USD à 6,35 USD et d'environ 46 MdsUSD à 47,5 MdsUSD précédemment.

Bristol-Myers Squibb publie, au titre du 2e trimestre 2026, un BPA ajusté en croissance de 40% à 2,04 USD, un niveau bien supérieur au consensus, qui était de 1,60 USD, pour des revenus en hausse de 6% à 12,97 MdsUSD ( 5% à taux de change constants).

"Le portefeuille de croissance continue de porter ses fruits, affichant une progression de 15% au cours du trimestre (à 7,6 MdsUSD) et représentant une part croissante de notre activité globale", met en avant le PDG Christopher Boerner.

"Nous bâtissons sur des bases solides et faisons avancer un portefeuille de projets différencié, conçu pour générer de la valeur à long terme", poursuit le dirigeant du laboratoire pharmaceutique basé à Princeton (New Jersey).

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