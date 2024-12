Bristol Myers: augmentation du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a fait part mercredi soir de la décision de son conseil d'administration de verser un dividende trimestriel de 0,62 dollar par action, dividende qui sera payable le 3 février 2025 au profit des actionnaires qui seront inscrits au 3 janvier.



Ce dividende trimestriel représente une augmentation de 3,3% par rapport à celui de l'an dernier. Il s'agit de la 16e année consécutive où le laboratoire pharmaceutique augmente son dividende et de la 93e année consécutive où il en verse un.



De plus, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 dollar par action sur les actions privilégiées convertibles, dividende qui sera payable le 3 mars au profit des actionnaires qui seront inscrits au 4 février.





