Bristol Myers: approbation pour un cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir reçu l'approbation de la Commission européenne dans un cancer du poumon pour le schéma périopératoire composé du néoadjuvant Opdivo et de la chimiothérapie suivie d'une intervention chirurgicale et d'un adjuvant Opdivo.



Cette approbation dans l'Union européenne concerne le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable à haut risque de récidive, chez les patients adultes dont les tumeurs présentent une expression de PD-L1 supérieure ou égale à 1%.



Cette décision se fonde sur les résultats de l'essai CheckMate-77T qui a montré que l'Opdivo périopératoire améliorait la survie sans événement par rapport à la chimiothérapie et au placebo néoadjuvant suivis d'une chirurgie et d'un placebo adjuvant.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 45,806 USD NYSE +3,82%