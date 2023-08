Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: approbation dans le mélanome dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 07:45









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que la Commission européenne a approuvé son Opdivo en monothérapie pour le traitement adjuvant des adultes et des adolescents de 12 ans et plus atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC ayant subi une résection complète.



Cette approbation dans l'Union européenne se fonde sur les résultats de l'essai de phase III CheckMate -76K chez des patients atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC, dans lequel Opdivo a réduit le risque de récidive ou de décès de 58% par rapport au placebo.



'Opdivo est maintenant le seul inhibiteur de PD-1 qui, entre deux approbations, est indiqué comme traitement adjuvant dans les mélanomes réséqués de stades IIB, IIC, III, ainsi que de stade IV', met en avant le laboratoire pharmaceutique.





