Bristol Myers: approbation dans l'anémie par la FDA

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb indique que la FDA des États-Unis a approuvé le Reblozyl comme traitement de première intention de l'anémie chez les adultes atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD) à faible risque qui peuvent nécessiter des transfusions.



'Reblozyl est le premier et le seul traitement à démontrer sa supériorité par rapport à un agent stimulant l'érythropoïèse (ASE) dans l'anémie liée à des SMD sur la base des résultats intermédiaires de l'essai pivot de phase III COMMANDS', souligne le groupe de santé.



Les résultats de cette étude ont été présentés en juin à la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Reblozyl est développé et commercialisé en collaboration mondiale avec Merck depuis novembre 2021.





