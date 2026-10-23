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Bristol Myers annonce le décès d'un patient lors d'un essai clinique de phase précoce sur une maladie auto-immune ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 17:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Bristol Myers Squibb

BMY.N reculent de 2,4% à 61,47 dollars

** La société indique qu’après la date limite de collecte des données d’un essai clinique de phase précoce, un patient a présenté un événement mortel de pneumonie septique

** La société testait son traitement expérimental contre le cancer, le zolacabtagene autoleucel, chez des patients atteints de sclérose en plaques récidivante très active

** La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui touche le système nerveux central

** L’essai portait sur 66 patients et le profil de sécurité du traitement s’est révélé conforme aux données précédemment communiquées, précise la société

** En tenant compte des fluctuations de séance, le titre affiche une hausse de 13,9% depuis le début de l'année

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BRISTOL-MYERSSQU
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