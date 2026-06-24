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Brimstone et Century Aluminum vont mettre en place une chaîne d'approvisionnement en aluminium « de la mine au métal » aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brimstone a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord avec Century Aluminum Company CENX.O en vue de mettre en place une chaîne d'approvisionnement nationale « de la mine au métal » pour la production d'aluminium primaire aux États-Unis.

* Brimstone, uneentreprise américaine innovante dans le domaine de l’alumine, a indiqué dans un communiqué qu’en vertu de cet accord, elle fournirait au producteur Century des volumes importants d’alumine provenant de sa future usine.

* Brimstone espère que cet accord donnera un nouvel élan à son usine à échelle industrielle, dont l’achèvement est prévu d’ici 2034 avec une capacité de production annuelle estimée à environ 350 000 tonnes métriques d’alumine de qualité métallurgique.

* La société développe actuellement son usine de démonstration commerciale à Reno, dans le Nevada, qui devrait être opérationnelle en 2028, a-t-elle ajouté.

* Brimstone a précisé que son procédé ne nécessite pas de bauxite, car « il n'existe aucun gisement exploitable de manière rentable aux États-Unis » pour la production d'aluminium primaire; l'entreprise opte plutôt pour une matière première courante, un silicate calcaire, une roche largement disponible aux États-Unis.

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