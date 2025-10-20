BrightSpring Health recule alors que KKR s'apprête à céder une participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de BrightSpring Health Services

BTSG.O ont baissé de 5,2 % à 28,90 $ après la clôture du marché, suite à l'annonce d'une offre secondaire ** Le fournisseur de soins à domicile et d'hospices déclare que certains détenteurs, y compris des affiliés de KKR

KKR.N et des membres de la direction, se séparent de 15 millions d'actions

** En outre, l'entreprise rachète simultanément auprès du preneur ferme un certain nombre d'actions pour un prix d'achat total allant jusqu'à concurrence du montant le moins élevé entre 10 % de l'offre ou 50 millions de dollars.

** BofA est l'unique teneur de livre de l'offre

** La société de capital-investissement KKR possède ~77,1 millions d'actions de BTSG, soit environ 43,5 % des ~177,15 millions d'actions en circulation ** BTSG publie également les résultats préliminaires du 3ème trimestre et augmente ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 12,4 - 12,7 milliards de dollars, contre 12,2 - 12,6 milliards de dollars précédemment ** Les actions de BTSG ont terminé le lundi en hausse de 2,5% à 30,47$. Le titre a été ajouté à l'indice S&P SmallCap 600

.SPCY avant la cloche aujourd'hui

** L'action a progressé de 79 % depuis le début de l'année.

** 12 des 13 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 la considère comme un "maintien" et le PT médian est de 31,50 $, selon les données de LSEG