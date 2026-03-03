BrightSpring Health chute alors que KKR réduit sa participation dans l'offre secondaire de 823 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de BrightSpring Health Services

BTSG.O ont baissé de 2,5 % avant la cloche à 40,55 $ après la fixation du prix de l'offre secondaire de 823 millions de dollars ** Le fournisseur de soins à domicile et d'hospices a annoncé en fin de journée qu'une filiale de KKR KKR.N et des membres de la direction ont cédé 20 millions d'actions à 41,15 $

** Le prix de l'offre représente une réduction de 1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** En outre, BTSG rachètera simultanément ~1,46 million d'actions offertes ** La société de capital-investissement KKR a vendu ~19,7 millions d'actions et, compte tenu du rachat, réduit sa participation à 21,9 %, tandis que le directeur général Jon Rousseau s'est séparé de 220 000 actions, selon le prospectus

** BTSG, basée à Louisville, Kentucky, a ~193,5 millions d'actions en circulation

** Goldman Sachs est l'unique teneur de livre de l'offre

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de 11 % depuis le début de l'année et de 115 % au cours des 12 derniers mois. L'action a atteint un record intrajournalier de 44,87 $ le vendredi

** Les 16 analystes sont tous optimistes, y compris 6 "strong buy"; PT médian de 50 $ en hausse par rapport à 45 $ il y a un mois, selon les données de LSEG