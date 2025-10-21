BrightSpring Health baisse alors que KKR cède une partie de sa participation dans une offre secondaire de 435 millions de dollars

21 octobre - ** Les actions de BrightSpring Health Services

BTSG.O sont en baisse de 1,7 % avant bourse à 29,96 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 435 millions de dollars durant la nuit ** Le fournisseur de soins à domicile et d'hospices a déclaré lundi soir que certains détenteurs, dont des affiliés de KKR KKR.N et des membres de la direction, se sont séparés de 15 millions d'actions ** Le prix de l'offre est fixé à 29 $, selon les rapports de thefly.com , ce qui représente une décote de 4,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 30,47 $

** En outre, BTSG rachètera simultanément 1,5 million d'actions de l'offre auprès du preneur ferme ** La société de capital-investissement KKR s'est délestée d'environ 14,7 millions d'actions et, en tenant compte du rachat, a réduit sa participation à environ 34,7 %, tandis que le directeur général Jon Rousseau a vendu 235 000 actions, selon le prospectus

** BTSG, basée à Louisville, Kentucky, avait ~181 millions d'actions en circulation au 17 octobre, selon la déclaration

** BofA est l'unique teneur de livre de l'offre ** BTSG a publié lundi soir les résultats préliminaires du 3ème trimestre et a augmenté ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 12,4 - 12,7 milliards de dollars, contre 12,2 - 12,6 milliards de dollars précédemment ** Les actions de BTSG ont été ajoutées à l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY avant la cloche du lundi

** Jusqu'à lundi, l'action a progressé de 79 % en 2025

** 11 des 12 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 la considère comme un "maintien" et le PT médian est de 31,50 $, selon les données de LSEG