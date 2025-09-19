Brighthouse Financial s'envole après le rapport selon lequel Aquarian discute d'une offre de 65 à 70 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions du fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial BHF.O ont bondi de 30,8 %; dernière hausse de 21,6 % à 55,01 $ ** La société d'investissement Aquarian Holdings est en pourparlers avancés pour payer 65 à 70 dollars par action pour BHF, rapporte Bloomberg News , citant des personnes familières avec le sujet ** BHF pourrait décider dès la semaine prochaine d'aller de l'avant avec une vente ou de rester indépendante - Bloomberg News

** Brighthouse, basé à Charlotte, en Caroline du Nord, qui a été séparé de MetLife MET.N en 2017, a exploré la possibilité d'une vente pendant la majeure partie de cette année ** Deux courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver" et deux à "vendre"; avec un PT médian de 51 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BHF a baissé de 5,8 % depuis le début de l'année