 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 852,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Brighthouse Financial s'envole après le rapport selon lequel Aquarian discute d'une offre de 65 à 70 dollars par action
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions du fournisseur américain d'assurance-vie et de rentes Brighthouse Financial BHF.O ont bondi de 30,8 %; dernière hausse de 21,6 % à 55,01 $ ** La société d'investissement Aquarian Holdings est en pourparlers avancés pour payer 65 à 70 dollars par action pour BHF, rapporte Bloomberg News , citant des personnes familières avec le sujet ** BHF pourrait décider dès la semaine prochaine d'aller de l'avant avec une vente ou de rester indépendante - Bloomberg News

** Brighthouse, basé à Charlotte, en Caroline du Nord, qui a été séparé de MetLife MET.N en 2017, a exploré la possibilité d'une vente pendant la majeure partie de cette année ** Deux courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver" et deux à "vendre"; avec un PT médian de 51 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BHF a baissé de 5,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRIGHTHS FINC
59,2900 USD NASDAQ +31,00%
METLIFE
78,790 USD NYSE -0,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine la semaine stable
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:33 

    La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, ... Lire la suite

  • Deux MiG-31 de l'armée russe armés de missiles survolent la Place Rouge lors d'un défilé le 9 mai 2018 à Moscou ( AFP / Yuri KADOBNOV )
    Les avions de l'Otan interceptent trois MIG-31 russes dans le ciel estonien
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:25 

    Des avions de chasse de l'Otan ont intercepté vendredi trois MIG-31 russes entrés dans l'espace aérien de l'Estonie, l'Alliance atlantique et l'Union européenne dénonçant une nouvelle "provocation" de la part de Moscou quelques jours après l'intrusion de drones ... Lire la suite

  • Des candidats font la queue pour un recrutement organisé par la police de l'immigration (ICE) à Provo, dans l'Utah, le 15 septembre 2025 ( AFP / GEORGE FREY )
    Latinos, ex-militaires, retraités... la police de l'immigration américaine recrute large
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:22 

    De bon matin à Provo, plusieurs centaines de candidats font la queue pour rejoindre la police de l'immigration américaine. Dans cette ville de l'Utah (ouest), le recrutement organisé pour assurer la montée en puissance des expulsions promises par Donald Trump attire ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe consolide en clôture après les records à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.09.2025 18:19 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank