BRIEF-Bohai Leasing déclare qu'une filiale d'Avolon achètera des avions et des moteurs à China Southern Airlines

Bohai Leasing Co Ltd 000415.SZ :
* DÉCLARE QUE LA FILIALE D'AVOLON HOLDINGS LIMITED SIGNE UN ACCORD POUR L'ACHAT DE 10 AVIONS B787-8 ET DE DEUX MOTEURS DE RECHANGE GENX-1B70 À CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD
* INDIQUE QUE LA VALEUR MARCHANDE DE LA TRANSACTION D'ACHAT D'AVIONS EST D'ENVIRON 532 MILLIONS DE DOLLARS
