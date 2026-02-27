 Aller au contenu principal
BRIEF-Bohai Leasing déclare qu'une filiale d'Avolon achètera des avions et des moteurs à China Southern Airlines
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction des noms de sociétés)

Bohai Leasing Co Ltd 000415.SZ :

* DÉCLARE QUE LA FILIALE D'AVOLON HOLDINGS LIMITED SIGNE UN ACCORD POUR L'ACHAT DE 10 AVIONS B787-8 ET DE DEUX MOTEURS DE RECHANGE GENX-1B70 À CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD

* INDIQUE QUE LA VALEUR MARCHANDE DE LA TRANSACTION D'ACHAT D'AVIONS EST D'ENVIRON 532 MILLIONS DE DOLLARS

Texte source Autres informations sur l'entreprise: 000415.SZ

