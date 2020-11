Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bridgestone a décidé de fermer son site de Béthune, annonce Pannier-Runacher Reuters • 12/11/2020 à 14:19









(Lire que le site emploie 863 salariés) PARIS, 12 novembre (Reuters) - Le manufacturier de pneus Bridgestone 5108.T a décidé de fermer son site de Béthune (Pas-de-Calais), a annoncé jeudi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. "Bridgestone a fermé la porte, Bridgestone quitte le site de Béthune mais nous nous serons là au côté des salariés pour trouver les meilleures solutions possibles", a déclaré la ministre à l'issue d'une nouvelle réunion de travail sur place avec des représentants de la direction, des syndicats et des élus locaux. Le groupe japonais a annoncé en septembre la fermeture du site, qui emploie 863 salariés. Le gouvernement et les élus locaux ont tenté de monter un plan alternatif. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

Valeurs associées BRIDGESTONE CORP Tradegate +1.96%