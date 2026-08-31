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Bridger étend son réseau mondial de gestion des droits à plus de 35 accords
information fournie par Boursorama CP 31/08/2026 à 08:30
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Winamp Group annonce une nouvelle étape dans le développement de Bridger, sa plateforme de gestion des droits d'auteur. Avec cinq nouveaux accords conclus avec AKM (Autriche), ACUM (Israël), SCD (Chili), MACP (Malaisie) et CASH (Hong Kong), le réseau international de Bridger dépasse désormais 35 accords.

Cette expansion renforce à la fois la couverture géographique de Bridger et les catégories de droits pouvant être collectées pour le compte des créateurs. Après avoir développé une large couverture des usages numériques et en ligne, Bridger étend progressivement ses capacités aux droits physiques et hors ligne nécessitant une représentation locale.

Cette stratégie commence également à se traduire en termes de monétisation : comme annoncé en juillet, Bridger perçoit désormais les premiers revenus issus des accords conclus ces derniers mois.

La dynamique devrait se poursuivre, avec plus de 20 organismes de gestion collective supplémentaires actuellement en discussion.

Bridger entre ainsi progressivement dans une nouvelle phase de son développement, passant de la construction de sa couverture internationale à un déploiement à plus grande échelle, tout en renforçant la proposition de valeur de Winamp for Artists.

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