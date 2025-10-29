BridgeBio progresse grâce à son médicament contre les maladies génétiques qui atteint ses objectifs lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments BridgeBio Pharma BBIO.O augmentent de 8,6 % à 70,00 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que son médicament, encaleret, pour la maladie génétique de l'hypocalcémie autosomique dominante de type 1, ou ADH1, a atteint tous les objectifs principaux et secondaires lors de l'essai de phase avancée
** L'ADH1 est une maladie génétique rare qui provoque une baisse du taux de calcium dans le sang et des problèmes rénaux
** BBIO indique que 76% des patients sous encaleret ont atteint les objectifs de calcium sanguin et urinaire contre 4% sous traitement standard
** Ajoute que 91% des patients sous encaleret avaient des taux normaux d'hormone parathyroïdienne contre 7% sous traitement standard
** BBIO demandera l'approbation de l'encaleret aux États-Unis au cours du premier semestre 2026 et cherchera également à obtenir l'approbation européenne
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~135% depuis le début de l'année
