BridgeBio progresse après une offre de dette convertible de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** BridgeBio Pharma BBIO.O en hausse de 0,5 % à 76,63 $ en début de journée vendredi après que la société a obtenu une augmentation de capital ** La biopharma axée sur les maladies génétiques a annoncé tôt vendredi la fixation du prix d'une offre privée de 550 millions de dollars d'obligations convertibles à 7 ans à 0,75 % (CBs)

** Le prix de conversion initial de 110,58 $ a été fixé à 45 % au-dessus de la dernière clôture de l'action à 76,26 $ ** BBIO a chuté de 2% jeudi après que la société a dévoilé l'offre mercredi soir pour préfinancer le remboursement de ses 550 millions de dollars d'obligations convertibles à 2,5% à échéance 2027, et pour les besoins généraux de la société

** La société prévoit également d'utiliser jusqu'à 82,5 millions de dollars de liquidités pour racheter des actions aux nouveaux acheteurs d'obligations afin de faciliter les opérations de couverture

** La société basée à Palo Alto, en Californie, a une capitalisation boursière d'environ 15 milliards de dollars

** Avec le mouvement de la séance, l'action a augmenté de 125% au cours des 12 derniers mois et a atteint un record intrajournalier de 79,88 $ mardi

** Les 20 analystes sont tous optimistes, y compris 6 "achat fort"; PT médian 86 $, selon les données de LSEG