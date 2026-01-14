BridgeBio plonge après avoir dévoilé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de BridgeBio Pharma BBIO.O ont baissé de 2,4 % après le marché à 76 $, la société recherchant des capitaux pour refinancer sa dette ** La biopharma axée sur les maladies génétiques annonce une offre privée d'obligations convertibles à 7 ans d'un montant de 550 millions de dollars (CBs)

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour préfinancer le remboursement de ses obligations convertibles à 2,5 % échéant en 2027 et pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société prévoit également d'utiliser jusqu'à 82,5 millions de dollars de liquidités pour racheter ses actions aux acheteurs d'obligations convertibles afin de faciliter les opérations de couverture

** BBIO, basée à Palo Alto, Californie, a une capitalisation boursière d'environ 15 milliards de dollars

** Les actions ont clôturé en baisse de 1,5 % à 77,90 $

** L'action, qui a plus que doublé au cours de l'année écoulée, a atteint un record intrajournalier de 79,88 $ mardi

** Les 16 analystes sont tous optimistes, y compris 6 "achat fort"; PT médian 86 $, selon les données de LSEG