BridgeBio bondit alors que l'essai de phase avancée d'un médicament contre la fonte musculaire atteint tous ses objectifs

27 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments BridgeBio Pharma BBIO.O augmentent de 14,5 % à 62,13 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental BBP-418 a atteint tous les objectifs dans un essai de stade avancé pour un type de dystrophie musculaire des ceintures, une maladie musculaire rare

** Le médicament a augmenté les niveaux de protéines musculaires clés et a réduit le marqueur de dommages musculaires CK de 82% par rapport aux niveaux initiaux - BBIO

** La société affirme que les patients traités ont montré une meilleure vitesse de marche et une meilleure fonction pulmonaire par rapport au placebo à 12 mois

** BBIO prévoit de déposer une demande d'approbation auprès de la FDA américaine au cours du premier semestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~98% depuis le début de l'année