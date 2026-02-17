Bridge, l'unité cryptographique de Stripe, obtient l'autorisation initiale d'établir une banque fiduciaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bridge a obtenu l'autorisation conditionnelle de créer une banque fiduciaire nationale de la part d'un haut régulateur financier américain, a déclaré mardi le fournisseur d'infrastructure stablecoin appartenant à Stripe.

Les géants des crypto-monnaies, dont ripple et Circle , ont reçu en décembre l'autorisation préliminaire d'établir des banques fiduciaires nationales, marquant ainsi une étape importante dans l'intégration des actifs numériques dans le système bancaire réglementé.

L'approbation préliminaire de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) "positionne Bridge pour aider les entreprises, les fintechs, les entreprises crypto et les institutions financières à construire avec des dollars numériques dans un cadre fédéral clair", a déclaré l'entreprise.

Si Bridge reçoit l'approbation finale de l'OCC, il sera autorisé à offrir aux entreprises la garde d'actifs numériques, l'émission et l'orchestration de stablecoins et la gestion des réserves de stablecoins.

World Liberty Financial, une entreprise de cryptographie soutenue par la famille du président Donald Trump, a déclaré en janvier que sa filiale avait déposé une demande pour établir une banque fiduciaire nationale axée sur les opérations de stablecoin.

Stripe a acquis Bridge en octobre 2024, dans le cadre d'une transaction qui aurait été évaluée à 1,1 milliard de dollars.