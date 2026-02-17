 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bridge, l'unité cryptographique de Stripe, obtient l'autorisation initiale d'établir une banque fiduciaire
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bridge a obtenu l'autorisation conditionnelle de créer une banque fiduciaire nationale de la part d'un haut régulateur financier américain, a déclaré mardi le fournisseur d'infrastructure stablecoin appartenant à Stripe.

Les géants des crypto-monnaies, dont ripple et Circle , ont reçu en décembre l'autorisation préliminaire d'établir des banques fiduciaires nationales, marquant ainsi une étape importante dans l'intégration des actifs numériques dans le système bancaire réglementé.

L'approbation préliminaire de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) "positionne Bridge pour aider les entreprises, les fintechs, les entreprises crypto et les institutions financières à construire avec des dollars numériques dans un cadre fédéral clair", a déclaré l'entreprise.

Si Bridge reçoit l'approbation finale de l'OCC, il sera autorisé à offrir aux entreprises la garde d'actifs numériques, l'émission et l'orchestration de stablecoins et la gestion des réserves de stablecoins.

World Liberty Financial, une entreprise de cryptographie soutenue par la famille du président Donald Trump, a déclaré en janvier que sa filiale avait déposé une demande pour établir une banque fiduciaire nationale axée sur les opérations de stablecoin.

Stripe a acquis Bridge en octobre 2024, dans le cadre d'une transaction qui aurait été évaluée à 1,1 milliard de dollars.

Devises

Valeurs associées

XRP/USD
1,4815 USD CryptoCompare -0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank