Bricolage: Home Depot anticipe une hausse modérée des ventes en 2026

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a annoncé mardi prévoir une légère hausse de son chiffre d'affaires en 2026, anticipant une reprise du marché de l'amélioration de l'habitat.

L'an prochain, la société, qui se présente comme le numéro un mondial du bricolage, table sur une hausse de ses ventes comprise entre 2,5% et 4,5% (+2% à taux de change comparable), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

En cas de reprise du marché de l'immobilier, dont la morosité a pesé sur le secteur du bricolage, le chiffre d'affaires pourrait progresser de 5 à 6% (+4% à 5% en comparable), ajoute Home Depot.

L'enseigne prévoit par ailleurs une marge opérationnelle comprise entre 12,4% et 12,6%.

"Nous croyons que les pressions dans le secteur du logement se corrigeront et offriront au marché de l'amélioration de l'habitat un soutien à la croissance plus rapide que celle de l'économie générale, et nous prévoyons de continuer à croître plus rapidement que notre marché", a déclaré Richard McPhail, directeur financier du groupe, cité dans le communiqué.

"Nous pourrions voir les ventes et le bénéfice par action croître plus rapidement en cas de reprise plus marquée du secteur du logement", poursuit-il.

L'entreprise, qui emploie plus de 470.000 personnes, avait abaissé mi-novembre ses prévisions pour 2025 après un troisième trimestre morose.

Pour l'année en cours, Home Depot continue d'anticiper une hausse d'environ 3% de son chiffre d'affaires annuel, et un bénéfice par action hors éléments exceptionnels en recul de 5% par rapport aux 15,24 dollars de l'année précédente.