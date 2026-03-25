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Brian Sharples rejoint le conseil d'administration d'eBay
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:40

eBay a fait part mardi soir de la nomination de Brian Sharples à son conseil d'administration, effective depuis le 20 mars. Après cette nomination, le conseil d'administration compte 12 administrateurs, dont 11 sont indépendants.

"Le nouvel administrateur indépendant apporte une expertise technologique éprouvée, avec des décennies d'expérience dans la construction et la montée en puissance d'entreprises définissant une catégorie", explique la plateforme d'enchères sur Internet.

Brian Sharples a cofondé HomeAway, place de marché mondiale en ligne pour les locations de vacances, dont il a été PDG, après avoir été directeur général d'IntelliQuest Information Group, fournisseur de données marketing et de recherches pour des entreprises technologiques.

Il est actuellement président du conseil d'administration de GoDaddy, groupe technologique au service des petites entreprises, et membre du conseil d'administration d'Ally Financial, entreprise de premier plan dans les services financiers numériques.

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