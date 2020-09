Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Une fronde conservatrice désarmorcée, selon la BBC Reuters • 16/09/2020 à 17:09









LONDRES, 16 septembre (Reuters) - Le gouvernement britannique a conclu un accord avec les députés conservateurs hostiles au projet de loi sur le marché intérieur qui remet en cause certaines dispositions du traité de sortie de l'Union européenne signé en janvier, au mépris du droit international, rapporte mercredi la BBC. Le texte a pour but de garantir que les quatre nations de Grande-Bretagne puissent commercer librement les unes avec les autres après avoir quitté l'UE et le gouvernement de Boris Johnson juge que cela nécessite la suppression de ces dispositions. Le projet de loi a franchi lundi un premier obstacle parlementaire, mais plusieurs membres du Parti conservateur emmenés par Bob Neill s'en sont indignés et menaçaient de s'y opposer. "Je crois comprendre qu'un accord a été conclu entre les conservateurs qui voulaient voter pour l'amendement de Bob (Neill) au projet de loi controversé sur le marché intérieur et le gouvernement. Les ministres espèrent désamorcer la fronde la semaine prochaine", écrit Laura Kuenssberg, rédactrice en chef du service politique de la BBC, sur Twitter. (William James, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

