Brexit-Rumeur d'un accord à venir chez les conservateurs britanniques - BBC

LONDRES, 15 décembre (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne se dirigent vers un accord sur leurs futures relations qui satisfera les partisans du Brexit, rapporte mardi un journaliste de la BBC. "Une grosse rumeur circule depuis une heure chez les députés Tories sur le fait que le Royaume-Uni se dirige vers un accord de Brexit avec l'UE. Il est garanti aux eurosceptiques qu'ils seront contents", écrit Nicholas Watt sur Twitter. (Costas Pitas version française Bertrand Boucey)

