Brexit-Reprise lundi à Bruxelles des négociations entre Londres et l'UE-sources

BRUXELLES, 1er novembre (Reuters) - Les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni reprendront lundi à Bruxelles les discussions sur les futures relations commerciales entre l'UE et Londres, a-t-on appris dimanche de plusieurs sources proches dans les deux camps. Cette nouvelle session de négociations, qui devrait se prolonger jusqu'en milieu de semaine, vise à parvenir à un compromis pour encadrer les relations entre les deux blocs après la fin, le 31 décembre, de la période de transition qui a suivi la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Une source diplomatique de l'Union européenne et un responsable britannique ont déclaré que les négociations se poursuivraient en face à face à Bruxelles après des discussions à distance pendant tout le week-end. Un point sur les progrès éventuels accomplis et les chances d'un accord global sera fait mercredi ou jeudi, ont-elles ajouté. (Gabriela Baczynska, version française Marc Angrand)

