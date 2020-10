Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Poursuite des discussions pendant encore deux semaines-Macron Reuters • 16/10/2020 à 14:41









BRUXELLES, 16 octobre (Reuters) - Les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert à une poursuite des discussions entre l'UE et le Royaume-Uni sur le Brexit pendant encore deux semaines, a déclaré vendredi Emmanuel Macron. Lors d'un point de presse, il a déclaré que les négociations avec Londres n'achoppaient pas uniquement sur la question de la pêche mais sur tous les sujets. (Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)

