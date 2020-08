Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Pas d'avancée majeure lors des dernières discussions-responsable européen Reuters • 21/08/2020 à 11:14









(Actualisé avec précisions, déclarations, contexte) BRUXELLES, 21 août (Reuters) - Le dernier cycle de négociations cette semaine entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leur future relation à l'issue de la période de transition post-Brexit n'a permis de réaliser aucune avancée majeure sur les principaux points d'achoppement, a déclaré vendredi un responsable européen. "Rien n'a bougé. (Il y a eu) quelques échanges techniques qui n'étaient pas totalement inutiles mais rien de notable sur les sujets importants", a déclaré cette source participant aux discussions et ayant requis l'anonymat. Le Royaume-Uni est devenu en mars dernier le premier pays à quitter l'UE après 46 ans d'appartenance au club, avec lequel le pays négocie encore les normes encadrant leur relation à partir de 2021 sur des sujets aussi variés que le commerce, les transports, l'énergie et la sécurité. Des désaccords persistants sur des sujets aussi sensibles que les aides d'État et les quotas de pêche n'ont pas permis jusqu'à présent de conclure un accord. L'UE souhaite qu'il soit sur la table à temps pour être ratifié lors du sommet européen prévu pour les 15 et 16 octobre prochains. Outre ces principaux points d'achoppement, des divergences subsistent également dans des domaines comme la gestion des migrants, la sécurité, le mécanisme de règlement des différends ou en matière de droits de l'homme. Malgré cette course contre la montre, l'Union européenne s'est montrée relativement optimiste ces dernières semaines quant à la possibilité de parvenir à un accord sur fonds des craintes d'une récession encore plus grave à la suite de la pandémie de coronavirus. Le Royaume-Uni a quitté officiellement l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires lors d'une période de transition qui court normalement jusqu'à la fin de l'année, le temps que les deux parties s'entendent sur leur relation future pour éviter un Brexit dur. (Gabriela Baczynska, version française Myriam Rivet et Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

