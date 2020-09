Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres cherche à rassurer l'UE sur les aides publiques Reuters • 08/09/2020 à 14:50









LONDRES, 8 septembre (Reuters) - La Grande-Bretagne n'a pas l'intention de devenir un "régime d'aides publiques élevées" une fois passée la période de transition qui suit sa sortie de l'Union européenne, a déclaré mardi un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson, s'efforçant ainsi de rassurer ses interlocuteurs de l'UE. Alors que la période de transition est censée s'achever fin décembre, les discussions entre Londres et l'Union sur le cadre de leurs futures relations sont pratiquement bloquées, en raison notamment de désaccords sur les aides publiques et les zones de pêche. Bruxelles craint ainsi que l'absence de compromis n'ouvre la porte à une concurrence déloyale favorisée par une politique gouvernementale d'aide aux entreprises. "Nous sommes très clairs (...) sur le fait que nous n'allons pas devenir un régime d'aides publiques élevées à la fin de la période de transition et nous préciserons les modalités (...) en temps voulu", a dit le porte-parole à la presse, ajoutant que les discussions sur le dossier des aides publiques visaient à établir un mécanisme de règlement des différends. Il a aussi réaffirmé que le gouvernement appliquerait l'accord de séparation conclu avec l'UE même s'il souhaitait lui apporter des précisions pour assurer que l'Irlande du Nord soit traitée comme une partie intégrante de l'espace douanier du Royaume-Uni. (Elizabeth Piper, version française Marc Angrand)

