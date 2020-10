Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Les Vingt-Sept vont autoriser la poursuite des négociations avec Londres Reuters • 15/10/2020 à 10:21









BRUXELLES, 15 octobre (Reuters) - Les dirigeants européens réunis en sommet ce jeudi et vendredi à Bruxelles vont autoriser la poursuite de négociations avec Londres pour les "prochaines semaines", selon le projet de conclusion du conseil européen. "Le conseil européen invite le négociateur en chef de l'Union (ndlr, Michel Barnier) à poursuivre les négociations dans les prochaines semaines et appelle le Royaume-Uni à faire les gestes nécessaires pour rendre un accord possible", peut-on lire dans ce projet de conclusion. Le Royaume-Uni et l'Union européenne, dont le divorce official remonte au 31 janvier dernier, doivent s'accorder d'ici à la fin de l'année sur les conditions de leurs relations futures, notamment commerciales. Mais les discussions n'ont pas encore permis d'aboutir, et le gouvernement britannique laisse planer un doute sur leur poursuite. (Francesco Guarascio version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

