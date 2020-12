Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Les Vingt-Sept s'engagent à mettre en oeuvre rapidement un éventuel accord Reuters • 13/12/2020 à 14:14









BRUXELLES, 13 décembre (Reuters) - Les Vingt-Sept Etats membres de l'Union européenne saluent la prolongation des négociations avec la Grande-Bretagne et s'engagent à prendre "toutes les mesures nécessaires" pour mettre en oeuvre aussi rapidement que possible un éventuel accord, selon des indications fournies à Reuters au sujet de leur réponse coordonnée. "Nous saluons les informations en provenance des négociations sur le fait que des progrès ont été enregistrés et que les négociations vont se poursuivre. Les prochains jours seront importants", vont déclarer les Vingt-Sept, selon des sources diplomatiques à Bruxelles. "Dans le cas d'un accord présenté par le négociateur, le Conseil examinera sans délai les détails de l'accord et, en fonction de cet examen, prendra toutes les mesures néessaires pour garantir que l'accord entrera en vigueur aussi rapidement que possible." (Gabriela Baczynska version française Bertrand Boucey)

