Brexit-Les négociateurs européens vont prolonger leur visite à Londres-presse

LONDRES, 24 octobre (Reuters) - La délégation menée par Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, prévoit de prolonger sa visite à Londres jusqu'à mercredi sur fond de léger optimisme quant à des avancées dans les discussions sur les futures relations commerciales avec le Royaume-Uni, rapporte le Sunday Telegraph. Ce cycle de pourparlers, engagé jeudi, devait initialement prendre fin ce dimanche. D'après le journal dominical, la délégation britannique se rendra ensuite à Bruxelles, jeudi, pour poursuivre les échanges. Une nouvelle date butoir, le 31 octobre, a été fixée pour décider de la possibilité ou non de trouver un accord, écrit aussi le Sunday Telegraph. (Stephen Addison; version française Jean Terzian)

