Brexit : les mouvements des institutions financières britanniques se stabilisent

(NEWSManagers.com) - Cinq ans après le déclenchement par le Royaume-Uni de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, qui lui a permis sa sortie de l’Union européenne (UE), les annonces de mouvements des institutions financières liées au Brexit se sont stabilisées selon EY. Le consultant traque les mouvements de 222 firmes de services financiers via son EY Financial Services Brexit Tracker. EY n’a observé aucun changement durant le premier trimestre 2022. Selon le décompte du consultant, 44% des sociétés qu’il suit (97 sociétés) ont relocalisé ou ont des projets de relocalisation de certaines activités basées au Royaume-Uni dans l’Union Européenne depuis le référendum sur le Brexit.

Le nombre total d’emplois relocalisés du Royaume-Uni en Europe à cause du Brexit a diminué à un peu plus de 7.000 contre 7.400 en décembre dernier et 7.600 en mars 2021. EY rappelle que dans la foulée du référendum de 2016 sur le Brexit, quelque 12.500 relocalisations d’emplois étaient envisagées par les institutions financières britanniques qui se préparaient alors à un Brexit dur.

En revanche, le nombre d’embauches liées au Brexit depuis le référendum a augmenté d’environ 5.000 à 5.400 durant le premier trimestre 2022. Cette tendance est principalement soutenue par une légère hausse du nombre de salariés embauchés à Londres.

La majorité des mouvements déjà finalisés

Pour Omar Ali, responsable de l’équipe services financiers pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Afrique chez EY, la plupart des sociétés ont finalisé la majorité de leurs mouvements opérationnels essentiels bien avant la date limite de fin 2020 pour le Brexit et n’ont pas vécu de perturbations dans le service de leurs clients européens et britanniques.

« Bien que les chiffres se soient maintenant stabilisés, un certain degré de fluidité persistera pendant quelques années, et les mouvements de personnel et d'opérations sur les marchés financiers européens se poursuivront, car les entreprises doivent faire face à l'incertitude géopolitique actuelle, à la dynamique post-pandémique et aux exigences réglementaires, y compris la prochaine révision du "desk-mapping" de la BCE (l’examen par la BCE des activités des banques britanniques en Europe pour traquer les bureaux « fantômes », ndlr) », dit Omar Ali.

L'accès transfrontalier reste une priorité pour les entreprises du Royaume-Uni et de l'UE, qui cherchent à établir les marchés les plus efficaces et les plus liquides, offrant aux clients finaux le meilleur choix et les meilleurs prix, poursuit-il. Mais dans l'ensemble, les décisions liées au Brexit sont de plus en plus intégrées dans des considérations opérationnelles plus larges des entreprises dans leurs stratégies de croissance et de transformation.

Hors Europe, EY estime que l’accord de reconnaissance mutuelle des services financiers entre le Royaume-Uni et la Suisse a le potentiel pour devenir un modèle de référence que d'autres juridictions pourront reproduire.