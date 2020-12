Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Les discussions se poursuivent mais Londres juge l'offre de l'UE inacceptable-source Reuters • 12/12/2020 à 22:15









LONDRES, 12 décembre (Reuters) - Les discussions sur les futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne vont se poursuivre cette nuit, mais Londres juge l'offre de Bruxelles inacceptable, a-t-on appris samedi une source gouvernementale britannique. Les deux parties se sont données jusqu'à dimanche pour conclure un accord, faute de quoi les Britanniques perdraient à partir du 1er janvier leur libre accès au marché unique de l'UE. "Les discussions se poursuivent cette nuit mais, dans l'état actuel des choses, l'offre de l'UE reste inacceptable", a-t-on déclaré à Londres. "Le Premier ministre ne ménage aucun effort dans ce processus, mais il est absolument clair: l'accord doit être juste et respecter la position fondamentale selon laquelle le Royaume-Uni sera une nation souveraine dans trois semaines", a-t-on ajouté. (Liz Piper, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.