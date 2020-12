Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Les discussions s'accélèrent Reuters • 03/12/2020 à 11:56









(Actualisé avec commentaire d'un diplomate §2-4) par Gabriela Baczynska et John Chalmers BRUXELLES, 3 décembre (Reuters) - Trois diplomates européens ont exprimé jeudi l'espoir d'un accord sur l'après-Brexit vendredi ou au cours du week-end, alors que les négociateurs s'apprêtent à faire le point sur leurs discussions au sujet des futures relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. "Nous ne sommes pas encore à quelques heures d'un accord, ce sur quoi nous devons nous entendre est encore très substantiel", a toutefois averti par la suite une source diplomatique au sein de l'UE. Les principaux points de désaccord entre Londres et Bruxelles portent sur la pêche, les règles de concurrence et les mécanismes de règlement des litiges. La période de transition qui a suivi la sortie formelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne s'achève le 31 décembre mais les deux parties espèrent toujours parvenir à un compromis pour éviter une sortie désordonnée. Le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, et son homologue britannique David Frost examineront l'état des discussions ce jeudi ou vendredi, a-t-on précisé de sources européennes. Selon une autre source, les 24 ou 48 prochaines heures seront "cruciales". Le ministre irlandais des Affaires étrangères a jugé jeudi qu'il y avait de bonnes chances qu'un accord soit conclu dans les jours qui viennent. "Il faut garder notre sang-froid et faire confiance à Michel Barnier. Si nous le faisons, il y a de bonnes chances que nous puissions conclure un accord dans les prochains jours. Il n'y aura plus de prolongations. Il n'y aura pas de délai supplémentaire", a déclaré Simon Coveney sur les ondes de la radio irlandaise Newstalk. (avec Guy Faulconbridge, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.